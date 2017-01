Rustenburcht in Ursem kampt met Norovirus

URSEM - Zorgcentrum De Rustenburcht te Ursem kampt met het Norovirus. Dit zeer besmettelijke virus veroorzaakt ernstige darmklachten zoals diarree.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 13:37 (Update 11-1-2017, 13:37)

Zorgorganisatie Wilgaerden heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Op afdelingen waar het virus heerst, werkt het personeel tijdens zorgmomenten met beschermende middelen zoals schort, handschoenen en mondmasker.

Het virus stak afgelopen weekend de kop op en is inmiddels onder controle. In totaal werden er 22 bewoners ziek en ook negen medewerkers raakten besmet. Dat aantal is gedaald naar respectievelijk dertien en zeven.

Ziek

Twee bewoners zijn ’nog echt ziek’, aldus de leiding. „We zien gelukkig een positief herstel en we hopen dat deze locatie weer snel Norovirusvrij is”, stelt woordvoerster Cathy van Bussel.

Direct na de uitbraak zijn zieke bewoners gescheiden en sindsdien is het ’noro-protocol’ van kracht. Dat behelst extra aandacht voor hygiëne bij toiletbezoek, zoals het doorspoelen met gesloten deksel en het uitvoeriger handen wassen na afloop. Ook voor bezoekers gelden strenge voorzorgsmaatregelen. Wie (groot)ouders bezoekt, wordt geacht na de visite het pand te verlaten.

’Bezoek geen andere bewoners en verlaat na uw bezoek direct het woonzorgcentrum’, aldus de memo die Wilgaerden heeft opgesteld. ’Ook als u of uw naaste geen verschijnselen van het virus vertoont, verzoeken wij u om niet naar een andere afdeling te gaan’, luidt het aanvullende advies. Ook voor wasgoed zijn verscherpte hygiëneregels van kracht. Zolang het virus rondwaart, vinden er in principe geen overplaatsingen of verhuizingen plaats.