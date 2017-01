Veerboot Zuiderzeemuseum is voor Hoorn beschikbaar

Archieffoto Een van deze boten is te koop.

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum (ZZM) heeft een van haar museumveerboten over en zal deze ’voor de juiste prijs’ verkopen. Woordvoerster Martine de Winter zegt dit in reactie op het idee van Marcel Mook om in Hoorn een ZZM-veerboot in te zetten voor het vervoer van riviercruisegasten naar hun excursiebussen.

Door Eric Molenaar - 11-1-2017, 12:13 (Update 11-1-2017, 12:26)

Vroeger werden voor de pendeldienst naar het Buitenmuseum vier veerboten ingezet. Degene die nu over is, is de tweede reserve en mag weg. Volgens De Winter is al van verschillende kanten belangstelling getoond. De boot heeft een capaciteit van 175 passagiers. Hij weegt 36 ton en is twintig meter lang, vijf meter breed, heeft twee DAF-motoren van 120 pk en een dubbele schroef.