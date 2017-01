Oorzaak brand in Hoorn blijft onbekend

HOORN - De politie heeft het onderzoek naar de oorzaak van de fatale brand in Schepenen 16 afgerond. Er is volgens een woordvoerder geen exacte oorzaak aan het licht gekomen, mede doordat de tussenwoning vrijwel volledig is uitgebrand.

Door Eric Molenaar - 11-1-2017, 11:58 (Update 11-1-2017, 12:43)

Er is geen aanwijzing dat sprake kan zijn van een misdrijf. Het stoffelijk overschot, dat op de bovenste verdieping in een slaapkamer werd aangetroffen, is geïdentificeerd als de 81-jarige bewoonster van het pand. Bij de brand kwamen ook haar twee hondjes om het leven.