Streekhof blij met plein, nu nog een winkel in voormalige supermarkt

Foto Theo Groot Aannemingsbedrijf Schadenberg is begonnen met het deel tussen Streekhof en het gemeentehuis.

BOVENKARSPEL - Het nieuwe parkeerterrein achter het gemeentehuis wordt gezien als een aanwinst voor winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel. En ook met de herinrichting van het plein is de middenstand blij. Maar wanneer komt er nu eens iets in de lege supermarkt?!

Door Tanja Koopen - 10-1-2017, 23:45 (Update 10-1-2017, 23:45)

Begin deze week is aannemer Schadenberg begonnen met een nieuwe fase in de aanleg van het verblijfsplein. Nu gaat het deel tussen het winkelcentrum en het gemeentehuis op de schop. Het aanvankelijk wat naargeestige gebied wordt heringericht met een fietsenstalling, die...