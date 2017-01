Raad Enkhuizen stemt in met 1,5 ton voor kademuren

ENKHUIZEN - Een raadsmeerderheid in Enkhuizen heeft dinsdagavond ingestemd met een extra krediet van 150.000 euro om ook de kop van de kademuren van de Zuider Havendijk in zijn volle glorie te herstellen. Zonder slag of stoot ging dat niet. Vooral de SP als grootste coalitiepartij had grote bedenkingen, Lijst van der Pijll stemde zelfs tegen het voorstel.

Door Paul Gutter - 10-1-2017, 23:05 (Update 10-1-2017, 23:05)

De SP had vooral moeite met de overschrijding van het oorspronkelijk gevraagde krediet van 69.750 euro met nog eens 150.250 euro. ,,Een overschrijding met...