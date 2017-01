Vader na ongeluk Bovenkarspel: ’Even dacht ik dat ze dood was’

Foto Marcel Rob De ’onbetaalbare’redders rondom het gezin van Krystzof Grabarczyk in het gemeentehuis van Stede Broec

BOVENKARSPEL - Wat er nou precies gebeurd is, daar in die auto, hij weet het niet meer. Net zoals hij ook niet meer precies weet hoe lang hij in het koude water heeft gelegen. Krystzof Grabarczyk wist alleen dat hij zijn dochters Nicola (3) en Nadia (6 maanden) moest redden.

Door Tanja Koopen - 10-1-2017, 19:22 (Update 10-1-2017, 19:22)

Op de vroege ochtend van dinsdag 3 januari ging het mis. Het ene moment naderde Krystzof met zijn twee dochters in de auto het kruispunt op de Geerling in Bovenkarspel, het volgende...