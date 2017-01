Chefkok MED-Trattoria maakt ’lekkerste broodje’

Het winnende broodje.

MEDEMBLIK - Chefkok Jean Pierre Karssen van restaurant MED-Trattoria in Medemblik maakt het ’lekkerste broodje van Nederland’. Hij won met zijn broodje ’Rotolare straito’ die prijs bij de horecavakbeurs Horecava in de RAI.

Door Connie Vertegaal - 10-1-2017, 17:44 (Update 10-1-2017, 17:46)

,,Ik ben superblij en trots’’, zegt Karssen. Klanten moeten helaas nog even wachten voor ze het broodje kunnen proeven. MED-Trattoria heeft een winterstop en gaat pas op 17 februari weer open. ,,Wat dat betreft komt de prijs niet op het goede moment, maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Het broodje komt als eyecatcher op onze lunchkaart.’’

In het broodje is tomatentapenade verwerkt, met buikspekrollade van het livarvarken, gestoofde broccoli, perenmosterd en gedroogde pancetta. Karssen: ,,Ik heb geprobeerd alle smaken erin te verweken: zout, zout, zuur, bitter en ook de vijfde smaak umami. En dat is gelukt. In het juryrapport stond het zinnetje dat je je in Italië waant als je blind proeft. Dat was precies de bedoeling.’’