’Overlast treinen keerspoor in Kersenboogerd is verschrikkelijk’

HOORN - D66 in Hoorn, de Hoornse Senioren Partij en de Hoornse Onafhankelijke Partij maken zich boos over de overlast die treinen dagelijks veroorzaken op het keerspoor in de Kersenboogerd. De fracties vragen samen in een brandbrief aan Heike Luiten, directeur NS Regio Randstad Noord, om gemaakte afspraken over het gebruik van het keerspoor na te komen.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 17:17 (Update 10-1-2017, 17:17)

Het keerspoor wordt sinds 11 december weer gebruikt. Omwonenden vreesden op voorhand al dat hiermee de overlast zou terugkeren die zij voor 2014 ook van...