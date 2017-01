Soelaas voor spelverslaafden

Foto Henk de Weerd Tanja van der Pal en Caspar van Sliedregt met een deel van zijn spelletjesverzameling.

ENKHUIZEN - Caspar van Sliedregt en Tanja van der Pal uit Enkhuizen kunnen uren over spellen praten. Maar doen is nog leuker! Met hun maandelijkse Bonte Spellenavond in wijkcentrum De Bonte Veer - vrijdag 13 januari is er weer eentje - hopen zij ook anderen te enthousiasmeren.

Door Sander Kruissink - 10-1-2017, 17:11 (Update 10-1-2017, 17:11)

Ze wijzen op het succes van grote broer Amsterdice, een soortgelijke spellenclub die al snel de huiskamer ontgroeide en nu bestaat uit een groep van ruim achthonderd liefhebbers, waarvan een deel regelmatig samenkomt in het...