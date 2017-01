Reddingsboei voor zwembad de Zeehoek

WERVERSHOOF - Medemblik wil het noodlijdende zwembad de Zeehoek in Wervershoof nog zeker drie jaar overeind houden.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 17:08 (Update 10-1-2017, 17:08)

In die tijd moet de gemeenteraad de koers bepalen voor de verdere toekomst van het zwembad. Van sluiting tot nieuwbouw, alle opties liggen open.

De Zeehoek is bijna dertig jaar oud en wordt geëxploiteerd door een stichting. Het bad trekt zo’n 95.000 bezoekers per jaar. Ondanks een jaarlijkse subsidie van 205.000 euro lijdt het zwembad verlies. Tekorten worden opgevangen door in te teren op de potjes...