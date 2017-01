Eigen Fairtrade-les Drechterland wint landelijke prijs

Foto Gerrit Slagter De leden van de Fairtrade werkgroep Drechterland.

HOOGKARSPEL - De speciale les over de eerlijke wereldhandel die in Drechterland is ontwikkeld voor groep 7 van de basisscholen, heeft een prijs gekregen. Dat is de Fair Trade Award 2016.

Door Martin Menger - 10-1-2017, 16:56 (Update 10-1-2017, 16:56)

Enige maanden terug riep de landelijke Fairtrade organisatie plaatselijke werkgroepen op om een project in te zenden. Opzet was originele en vernieuwende projecten die eerlijke handel een extra stimulans geven, in het zonnetje te zetten.

De werkgroep Fairtrade Drechterland heeft aan deze oproep gehoor gegeven met een scholenproject: een les over eerlijke handel voor groep 7. Met twee andere inzendingen mocht de Drechterlandse groep tijdens een landelijke bijeenkomst in Amersfoort de strijd aangaan. De andere kanshebbers waren de Fair Trade groepen uit Leerdam en Schijndel, met projecten over Fairtrade voeding en maaltijden, in combinatie met een rondgang door de gemeente. De Hoogkarspelse delegatie stapte met de prijs trots weer naar buiten.

In de Fairtrade-les wordt ingegaan op wat eerlijke handel betekent. Aan de hand van een vragenspel worden de kinderen aan het werk gezet. De wereldwinkel Stede Broec is erbij en er kan ook geproefd worden. De werkgroep werkt voor dit doel al vier jaar nauw samen met kinderboerderij Skik in Hoogkarspel. Drie oud-leerkrachten zorgen voor het lesgeven; de Wereldwinkel Stede Broec geeft informatie op maat en bezet een prachtige kraam. De eerste jaren werden de lessen gegeven bij Skik. In 2016 is daar De VertelTuin in Hem bijgekomen voor de scholen in Drechterland Zuid.