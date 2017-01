Automobilist botst op lantaarnpaal in Zwaag

ZWAAG - Een automobilist raakte dinsdagochtend gewond bij een botsing op een lantaarnpaal in Zwaag. De auto reed over de Zwaagmergouw richting de Berkmergouw, toen de auto op een kruising in de slip raakte en vervolgens op een paal tot stilstand kwam.

Door Internetredactie - 10-1-2017, 10:52 (Update 10-1-2017, 10:52)

Waarschijnlijk raakte het voertuig rond 09.45 uur door gladheid in de slip. Of dit kwam door vorst of doordat er iets op de weg lag, is onbekend.

Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept.