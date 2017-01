Huiskamerformule succesvol in jarige snackbar De Poort

Foto Henk de Weerd René en Paola Stam ontvangen hun klanten al 25 jaar lang met een brede lach op het gezicht.

HOORN - Een snackbar waar je eten op een bord wordt geserveerd en je drinken in een glas. Eentje die je het gevoel geeft dat je toch een beetje in je eigen woonkamer zit te eten. Dat is de beleving die de eigenaren van Snackhuis De Poort hun klanten proberen te bezorgen. En dat lukt ze goed, want René en Paola Stam vieren dit jaar de 25e verjaardag van hun zaak die in de hele stad bekend is. ,,Altijd aanwezig zijn om je klanten goed te leren kennen, dat is het geheim.”

Door Robbert Daalder - 10-1-2017, 7:00 (Update 10-1-2017, 10:07)