De Kajuit: initiatief voor ouders met kleintjes

ABBEKERK - De Kajuit is een nieuw initiatief voor de allerkleinsten en hun ouders in Abbekerk/Lambertschaag. Morgen om 9 uur is de eerste bijeenkomst in het dorpshuis.

Door Connie Vertegaal - 9-1-2017, 18:17 (Update 9-1-2017, 18:17)

Abbekerkse Martine Meester is een van de initiatiefnemers van De Kajuit. Ze heeft zelf twee dochters van 3 en 1 en ze hoopt via De Kajuit contact te krijgen met andere ouders. ,,Als kinderen nog niet naar school gaan, tref je elkaar als ouders ook niet automatisch. Mijn kinderen gaan naar niet naar de peuterspeelzaal,...