’Enkhuizen Boeit’ vol van havens, toerisme en fietsroutes

Eigen foto Jan Moojen met ambassadeurs Mireille Ruitenberg en Josette Vermeulen.

ENKHUIZEN - Historie, havens, horeca, winkel- en fietsroutes. Op het stadhuis van Enkhuizen werd maandagochtend de tiende editie van ’Enkhuizen Boeit’ gepresenteerd.

Door Tanja Koopen - 9-1-2017, 17:42 (Update 9-1-2017, 17:42)

Een goed glas champagne en een Enkhuizen Boeit 2017-taart vergezelden de introductie van het toeristisch magazine, dat door Jan Moojen van het Toeristisch Platform Enkhuizen werd gepresenteerd.

Ambassadeurs

Het eerste exemplaar was voor Mireille Ruitenberg en Josette Vermeulen. Beide dames verzorgen bijzondere stadswandelingen en arrangementen in Enkhuizen en omgeving en zijn dus ware ambassadeurs van de stad.

Moojen benadrukte het belang van samenwerking tussen toerisme, horeca en middenstand in Enkhuizen. Zo wordt meegewerkt aan tv-programma’s als ’Hier zijn de Van Rossems’, is er contact met reisorganisaties en cruiseschepen, maar wordt ’Enkhuizen Boeit’ ook uitgedeeld op de Vakantiebeurs in Utrecht.