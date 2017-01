Koper weeshuizen Enkhuizen restaureert ook goudleerbehang

ENKHUIZEN - De voormalige weeshuizen Westerstraat 109 en 111 krijgen definitief een nieuwe bestemming nu ze zijn verkocht. Ze kunnen gebruikt worden als kantoorpand, museum, horeca, detailhandel of om er te wonen.

Door Tanja Koopen - 9-1-2017, 17:36 (Update 9-1-2017, 17:36)

Dat laat het college van Enkhuizen weten aan de gemeenteraad. Aan een belangrijke, door de raad gestelde eis aan de verkoop van de twee panden is overigens voldaan. De koper heeft zich verplicht het goudleerbehang - dat zich bevindt in twee stijlkamers in het voormalige weeshuis - te restaureren, terug...