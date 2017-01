’Onderzoek naar verkoop schoolpand Nieuwe Steen’

Foto Holland Media Combinatie Nieuwe Steen 21, nu eigendom van Intermaris.

HOORN - De VVD en Fractie Tonnaer willen dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de onderhandse verkoop van een schoolgebouw aan de Nieuwe Steen in Hoorn.

Door Van onze verslaggever - 9-1-2017, 16:46 (Update 9-1-2017, 16:46)

Het gaat om een pand dat werd gebruikt door het Copernicus. Deze school, onderdeel van het Atlas College, heeft op eigen terrein een uitbreiding gebouwd, waardoor de dependance overbodig werd.

Hoorn kocht het pand van de Stichting Onderwijshuisvesting en verkocht het door aan woningcorporatie Intermaris. Die wil er een flatgebouw met sociale huurwoningen neerzetten. Vanuit de buurt wordt hiertegen al geprotesteerd: de wijk Nieuwe Steen zou volgens de oorspronkelijke opzet alleen koopwoningen omvatten.

VVD en Fractie Tonnaer vinden dat de gemeente het pand überhaupt niet zomaar aan Intermaris had mogen verkopen. De bestemming van het gebied moet nog worden veranderd in ’wonen’ en daar heeft het college straks de gemeenteraad voor nodig.

In een brief met vragen over dit onderwerp vragen Marjon van der Ven (VVD) en Roger Tonnaer of het college bereid is een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de gang van zaken. B en W geven hierop binnenkort antwoord.