Hoorn start proef dimbare led-verlichting langs fietspad

Het fietspad langs de Provincialeweg, tussen Maelsonstraat en stoomtramlijn (Holenweg), waar dimbare led-verlichting komt. (Foto Cyclomedia.com)

HOORN - Nog dit voorjaar begint de gemeente Hoorn een proef met dimbare led-verlichting boven het fietspad langs de Provincialeweg, tussen de Maelsonstraat en de stoomtramlijn.

Door Eric Molenaar - 9-1-2017, 15:59 (Update 9-1-2017, 16:19)

Het gaat om verlichting die ’s avonds en ’s nachts op een lager pitje brandt, maar tijdelijk feller schijnt als sensors detecteren dat er een (brom)fietser in aantocht is.

In totaal gaat het om een stuk van een kleine twee kilometer, tussen Keern en stoomtramlijn, maar een deel wordt later uitgevoerd. In verband met de plannen voor de reconstructie van het Keern tot fiets- en wandelroute en de nieuwe aansluiting op de Provincialeweg komt het deel langs het fietspad tussen Keern en Maelsonstraat later aan de beurt.

Eind maart moet de proefopstelling gereed zijn, met om de 25 meter een lichtmast. Hoorn wil uiteindelijk toe naar een situatie waarin de hoeveelheid licht beter aansluit op de behoefte. Nu is het nog zo dat alle routes gedurende avond en nacht op dezelfde sterkte worden verlicht, terwijl fietsroutes overwegend worden gebruikt in de ochtend- en avondspits. Afhankelijk van de proef zal dimbare led-verlichting op meer plaatsen worden toegepast.

Hoorn gaat niet af op ervaringen in andere gemeenten, maar wil nieuwe ontwikkelingen eerst zelf kleinschalig beproeven. Zo is het ook gegaan met de led-lampen in de straatverlichting. Die zijn getest in het noordelijk deel van de wijk Bangert en Oosterpolder en aan de hand daarvan is besloten grootschalig op led-verlichting over te gaan.

Volgens wethouder Theo van Eijk geven leds ’een betere kwaliteit verlichting tegen lagere kosten en met winst voor het milieu’. Led-verlichting gaat zes keer langer mee, is minder vaak defect en kost minder energie.

De Grote Waal heeft in de komende drie maanden bij de grootscheepse vervanging van armaturen de primeur. Ook bij de nieuwbouw in de wijk Bangert en Oosterpolder en bij herinrichting van gebieden wordt voortaan led-verlichting gebruikt. In 2017 staat de vernieuwing van de verlichting in de binnenstad op de rol. Daarna komen Hoorn-Noord, het Venenlaankwartier en als laatste de wijkontsluitingswegen aan de beurt.

De Risdam en de Kersenboogerd kregen al eerder nieuwe armaturen, maar hierin zitten geen led-, maar fluorescentielampen.