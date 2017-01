Jeugd belaagt ’s nachts bewoners tehuis De Enk in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Grote verontwaardiging in Enkhuizen over het gedrag van opgeschoten jongeren, die al wekenlang de verstandelijk gehandicapte bewoners van De Enk ’s nachts lastigvallen.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 15:10 (Update 9-1-2017, 15:30)

Jongens tussen de 12 en 15 jaar blijken ’s nachts stenen en kluiten te gooien tegen de slaapkamerramen van bewoners. Dit tot woede van verzorgster Monique Leeninga, die via Facebook een emotionele oproep deed aan de ouders om hun puberzonen in de gaten te houden.

Overstuur

Zaterdagnacht kwam een van de bewoonsters overstuur beneden met de mededeling ’Ze zijn er weer!’, waarop een collega van de slaapdienst naar buiten vloog en de jongeren zag vluchten. Volgens begeleidster Vera Weel moet de overlast, waarvan inmiddels aangifte gedaan is bij de politie, al enkele weken aan de gang zijn.

,,Het is belachelijk wat hier gebeurt. Er is grote onrust onder onze bewoners, ze durven nauwelijks nog te gaan slapen.’’ De jongeren blijken te mikken op de hoogste ramen van het pand, dat dicht bij het Wilhelminaplantsoen staat.

Waarom de jongeren het leuk vinden de bewoners overstuur te maken, begrijpt de leiding niet. ,,Het is pure baldadigheid, ze vinden het blijkbaar grappig, maar het veroorzaakt bij ons in huis veel onrust. Het hele huis is dan meteen wakker en ze begrijpen niet wat er gebeurt. Ik geloof niet dat die jongeren beseffen wat ze aanrichten.’’

Controle

De leiding beseft dat wel, dus besloot Monique Leeninga de overlast bekend te maken, in de hoop dat er meer sociale controle komt op het gedrag van de nog behoorlijk jonge daders.

De overlast leidde tot een storm van verontwaardiging onder Enkhuizers, die varieert van kritiek op de ouders, die niet weten wat hun kinderen uitspoken, tot advies als het aanbrengen van camera’s. De Enk hoopt slechts dat de publiciteit ertoe leidt dat de rust terugkeert.

