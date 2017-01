Vijf jerrycans met brandstof gevonden in kofferbak auto in Hoorn

Foto: Facebook politie Hoorn

HOORN - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in de kofferbak van een auto vijf jerrycans met brandstof aangetroffen. Het vermoeden is dat de inzittenden van de auto op illegale wijze ’getankt’ hebben.

De politie zoekt informatie over de herkomst van de brandstof en de jerrycans. Wie wat weet, kan contact opnemen.