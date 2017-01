Gezelligheid troef bij nieuwe uitbaters De Werf

Foto Henk de Weerd Proosten op de nieuwe toekomst van De Werf. Van links naar rechts: Sonja, uitbaters Sebastiaan en Meta, Beun, Daan, Hans en Eric.

HAUWERT - In december stond hij al achter de bar, na de openingsreceptie van afgelopen zaterdag is het officieel. Sebastiaan Redeker mag zich de nieuwe pachter van Dorpshuis De Werf in Hauwert noemen. Dat is even wennen, maar het voelt goed.

Door Ronneke van der Genugten - 8-1-2017, 13:32 (Update 8-1-2017, 13:33)

Redeker neemt het stokje over van Kees Ooteman, die door ziekte besloot te stoppen. De vaste stamgasten Hans, Sonja, Erik, Daan en Beun laten zich het gratis biertje tijdens de feestelijke opening goed smaken. Hans zit op zijn vaste plek, aan...