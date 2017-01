Auto rijdt door hek in Hauwert, gladheid is boosdoener

Foto: DNP.NU/Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

HAUWERT - Een personenauto is zaterdagavond omstreeks 23.45 uur in de slip geraakt en door de omheining van een woonhuis heen gereden op de Hauwert in het gelijknamige dorp. Gladheid was de oorzaak van het incident.

Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de auto kan als total loss worden beschouwd. Een groot deel van het hek is eveneens beschadigd.