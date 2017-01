Abbekerk uitgekamd bij zoektocht naar twee gevluchte inbrekers

ABBEKERK - De politie in Abbekerk is zaterdagavond bezig met een grote zoektocht naar twee inbrekers. Ze hadden ingebroken in een auto.

De twee werden voor het eerst gezien in een achtertuin op de Druijfplaats. Daarna werden ze gespot bij de Wipmolenstraat.

De inbrekers dragen een spijkerbroek, een hoodie en sportschoenen.

De politie heeft het gebied afgezet en ook een politiehond zocht mee. Vermoedelijk gingen de inbrekers in de richting van het weiland.

Na 21.00 uur werden ze gezien op het Zuideinde. De hulpdiensten zoeken daar in de buurt met warmtebeeldcamera's.

Tot dusver zijn de twee niet gevonden. Burgernet stuurde een melding uit, maar ook die leverde niets op.