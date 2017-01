Kerstbomen Koggenland en Hoorn gaan in rook op

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Eric Molenaar De kerstboomverbranding bij de IJsvogel in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Bekijk Fotoserie

AVENHORN - De West-Friezen die de afgelopen weken bij felle branden al hun bezittingen kwijtraakten - één vrouw kostte het zelfs haar leven - zullen er ongetwijfeld heel anders over denken. Maar op heel veel andere mensen oefent een flinke fik nog steeds een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit.

Door Paul Gutter - 7-1-2017, 21:04 (Update 7-1-2017, 21:04)

Gelukkig voor die categorie liefhebbers gooien de gemeenten Koggenland en Hoorn (een deel van) hun kerstbomen nog steeds traditioneel op de brandstapel.

De kerstboomverbrandingen in Avenhorn, Obdam, Ursem, Berkhout en op vier plekken in Hoorn trokken afgelopen zaterdag weer flink wat belangstellenden. Genieten van de vuurzee, maar dan wel op een afstandje. Want de veiligheid staat uiteraard voorop.