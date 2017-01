Modelbouwers niet te stuiten in Bovenkarspel

Foto Henk de Weerd Wilco Felink uit Hoogkarspel bouwt aan een French FT-17, Matt Stewart kijkt even mee over zijn schouder.

BOVENKARSPEL - Het winterse weer en de griep gooiden roet in het eten voor vier kandidaten. Vijftien deelnemers van de modelbouwmarathon in Bovenkarspel lieten zich door niets of niemand tegenhouden. Zij plakten er zaterdag vrolijk op los in het sociaal-cultureel centrum ’t Stadsplein.

Door Ronneke van der Genugten - 7-1-2017, 20:19 (Update 7-1-2017, 20:35)

Ook de bezoekers lieten zich niet afschrikken door mist en ijzel. „Er is veel aanloop, maar er zijn geen meeplakkers bijgekomen”, vertelt Matt Stewart, initiator van de bouwmarathon. Hiermee doelt hij op bezoekers, die tegen een kleine vergoeding zelf...