Bestuurder moet bevrijd worden na botsing in Andijk

ANDIJK - Twee auto’s zijn zaterdagmiddag rond half vier met elkaar in botsing gekomen door een voorrangsfout op de Gedeputeerde Laanweg.

De auto belandde hierbij in de berm.

In de auto bevond zich nog een inzittende, die is bevrijd door de hulpdiensten. Deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere auto raakte een persoon lichtgewond en diens verwondingen konden ter plekke worden behandeld.

De politie neemt het incident in onderzoek en de voertuigen worden door een berger opgehaald.