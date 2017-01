Omwonenden DEK-terrein ook tegen lage flats

MEDEMBLIK - Ondanks vier inspraakavonden met omwonenden klinkt er toch weer protest tegen plannen voor lage flats op het DEK-terrein in Medemblik. Bewoners vinden dat hoogbouw ze door de strot wordt geduwd.

Door Connie Vertegaal - 6-1-2017, 17:33 (Update 6-1-2017, 18:19)

Het gebied tussen de Vlietsingel en de Oostersingel is al jaren ongebruikt, sinds voetbalclub DEK fuseerde met MFC en naar de Randweg verhuisde. Medemblik wil er nu woningbouw realiseren: zo’n 70 woningen in totaal, koop en huur in verschillende prijsklassen. Het plan is om begin 2018 te starten met de...