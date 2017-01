Avenhornse zoekt nierdonor via Facebook

AVENHORN - ’Mijn naam is Jacqueline Raven en ik ben op zoek naar een nierdonor’. Veel directer kan de oproep via Facebook niet overkomen.

Door Coen van de Luytgaarden - 6-1-2017, 17:31 (Update 6-1-2017, 17:46)

Maar de nood is dan ook hoog, stelt de 45-jarige budgetcoach uit Avenhorn. ,,De huidige transplantaatnier is na tien jaar bijna versleten en ik heb heel lang geworsteld met de vraag of ik dit moest doen. Want je gooit wel je privacy op straat. Ik moest over een drempel heen, want ik geef liever hulp dan dat ik het vraag.’’

Eind vorig jaar heeft Jacqueline een brief naar tweehonderd familieleden, vrienden en kennissen gestuurd met haar verhaal, maar geschikte kandidaten heeft dat niet opgeleverd.

Jacqueline kreeg haar eerste donornier dertig jaar geleden in 1987 op haar zestiende van haar vader. Ze worstelde toen al jaren met chronische vermoeidheid en liep vanaf haar vijfde de deur bij de huisarts plat. Mede dankzij een doortastende tante die op het laboratorium werkte, bleek dat zij met structurele nierproblemen kampte.

,,Onderzoek wees uit dat de kleppen niet goed werkten en dat mijn urine terug naar mijn nieren stroomde. Toen dat verholpen was, bleek het in feite al te laat en waren mijn eigen nieren al te zwaar aangetast. Artsen zeiden toen al dat ik de rest van mijn leven rekening moest houden met een donornier.’’

De tweede donornier kreeg Jacqueline tien jaar geleden van een vriendin. Dit orgaan gaat helaas veel korter mee en er resten twee alternatieven. Spoelen (nierdyalyse) of een donornier.

Zij geeft de voorkeur aan de laatste optie omdat spoelen fysiek zwaar belast. ,,Buitenstaanders denken dat alles is opgelost als je even aan dat apparaat ligt, maar je bent helemaal uitgeput omdat er maar vijftien procent van vervuilende stoffen mee uit je bloed verdwijnt. Bovendien haalt de spoeling ook de goede stoffen eruit zoals vitaminen en mineralen. Om die aan te vullen moet je medicijnen slikken. Met spoelen ben je ook je sociale leven kwijt.’

Jacqueline heeft met haar actie de steun van artsen in het AMC die klaar staan geschikte gegadigden (met bloedgroep O) bij te staan. Mailen kan naar: jma.raven@quicknet.nl