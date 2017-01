Westerkoggeflora in winterse sferen

Foto Westerkoggeflora Tulpenpracht op de Westerkoggeflora, een belangrijk podium voor kwekers hun nieuwste cultivars te tonen aan elkaar en het grote publiek.

DE GOORN - De USA-dorpentocht binnen een half uurtje volbrengen, is onmogelijk. Maar tijdens de Westerkoggeflora doet die kans zich eenmalig voor.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 17:29 (Update 6-1-2017, 18:20)

Stempelposten staan langs bloemenperken

De eerste bloemententoonstelling van Noord-Holland staat in het teken van ’winterse sferen’. De Koggenhal in De Goorn wordt in het weekend van 27 tot en met 29 januari volledig omgetoverd in een winters landschap.

Stempelposten

Plaatselijke ijsclubs zijn nauw bij de organisatie betrokken en voor hen is een belangrijke rol weggelegd qua aankleding van de Koggenhal. Zo komen zij met ouderwetse doorlopers aanzetten en installeren zij authentieke stempelposten tussen de tulpenbedden. Zodat bezoekers aan het begin met stempelkaart ’de USA-dorpentocht’ kunnen volbrengen. De schaatstoertocht die normaal gesproken van Ursem naar Schermerhorn en Avenhorn leidt, doorkruist nu een overdekt parcours tussen de bloeiende tulpenpracht. De Westerkoggeflora doet er alles aan bezoekers in winterse sferen onder te dompelen. Compleet met allerlei attributen zoals de prikslee, sneeuwschuivers en ouderwetse schaatsen.

Zoals gebruikelijk nodigt de Westerkoggeflora een prominente gast uit om de bloemenshow donderdagavond 26 januari (voor genodigden) te openen. Voorheen draafden onder anderen zeilkampioene Lobke Berkhout op en ook dieetgoeroe Sonja Bakker maakte haar opwachting. Deze keer is gekozen voor Dirk Plugboer uit Grootschermer. Hij geldt als schaatsenkenner bij uitstek en dan vooral op het gebied van antieke schaatsen. Plugboer beschikt over een verzameling van achthonderd schaatsen, waarvan een aantal ruim honderd jaar oud. Plugboer kan er boeiend over vertellen. Hij weet alles over het vervaardigen van schaatsen en verhaalt hierover tijdens de bloemenshow. Hij geeft ook regelmatig lezingen in de regio en weet smakelijke anekdotes op te dissen over talrijke toertochten in Noord-Holland.

Broeitulpen

Zoals gebruikelijk houden ook enkele bloemenkwekers ook open huis tijdens de Westerkoggeflora. Dit keer is dat Van der Gulik Tulpen aan de Zuidspierdijkerweg nr. 42 in De Goorn. Van der Gulik heeft flink geïnvesteerd in de automatische verwerking van broeitulpen en biedt bezoekers een kijkje achter de schermen van het gemoderniseerde bedrijf.

Wat ook onlosmakelijk aan de Westerkoggeflora is verbonden is de wedstrijd tulpen kweken voor leerlingen van de basisscholen in Koggenland. Alle kinderen hebben van kwekers een pot tulpen ontvangen met als opdracht deze zo mooi mogelijk op te kweken. Tijdens de bloemenshow wordt de winnaar bekend gemaakt en beloond met de felbegeerde beker. De tulpenwedstrijd betekent eveneens een competitie tussen de basisscholen want er vindt ook een verkiezing van de best presterende basisschool plaats.

Maar uiteindelijk blijft de Westerkoggeflora toch een belangrijk podium voor de bollenkwekers. Voor hen is de eerste show van het jaar een gelegenheid hun nieuwste cultivars aan elkaar te tonen en daarover van gedachte te wisselen.

Info: www.westerkoggeflora.nl