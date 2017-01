Daar is Piet weer voor de veiling

Piet Loos gaat voor het 50e jaar de deuren langs.

WERVERSHOOF - Bewoners van de Olympiaweg krijgen komende week weer een vertrouwd gezicht aan de deur. Piet Loos loopt voor het 50e jaar zijn ronde voor de gemeenschapsveiling.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 17:28 (Update 6-1-2017, 17:28)

Piet komt drie keer langs: dit weekeinde brengt hij een formulier rond bij 60 adressen. Iedereen heeft tot maandag de tijd om na te denken of het dit jaar een ’taart of afroep’ een ’kamerplant’ of een ’fietsrondje met barbecue na’ wordt. Maandag belt hij bij iedereen aan om te vragen welk kavel ze...