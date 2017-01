Opmeers turntalent met tegenslag in het zonnetje gezet

Foto: Henk de Weerd Wethouder Elly Deutekom overhandigt het snoepgoed aan Lisa Top.

HOOGWOUD - Door een ernstige knieblessure liep de 20-jarige turnster Lisa Top de Olympische spelen in Rio mis. Midden in haar zware revalidatie besloot zij een punt te zetten achter haar carrière. Om haar een hart onder de riem te steken, werd Lisa als verrassing in het zonnetje gezet door onder anderen wethouder Elly Deutekom van de gemeente Opmeer.

Door Redactie - 6-1-2017, 17:26 (Update 6-1-2017, 18:22)

Tijdens het evenement Turnstage in sporthal De Weyver, georganiseerd door Turngirl Magazine, overhandigde Deutekom een schaal vol met snoepgoed in rode, witte, blauwe en oranje kleuren, zoals te zien is op deze foto. In het bord zelf staat de Westfriese Omringdijk. ,,Je bent hier begonnen en je gaat hier ook nu een soort van afsluiten’’, zegt Deutekom. ,,Je kunt terugkijken op een prachtige tijd. Je bent een voorbeeld voor vele jonge turnsters.’’

,,Dit is echt super leuk. Totaal niet verwacht!’’, zegt Top als reactie op de verrassing. Al is ze gestopt met de gymnastiek, ze ziet geen toekomst zonder turnen. ,,Ik zal altijd naar de wedstrijden blijven kijken. Als ik ergens een rol bij kan spelen, ga ik dat zeker doen.’’