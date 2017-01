Zes West-Friezen op avontuur naar Verre Oost

Foto Henk de Weerd Klaas voor vertrek!Van links naar rechts: Walter Visser, Wim Hink, Bob en Sophia Legro, Anneke Visser en Archi van Rijen.

ENKHUIZEN - Zes West-Friezen zijn vrijdagmiddag vanaf Schiphol vertrokken naar Bangkok. Onder leiding van Wim Hink van de Enkhuizer stichting EDA (Education Development Asia) bezoeken ze drie weken lang verschillende onderwijsprojecten in Zuidoost-Azië. Met persoonlijke blogs in deze krant is het zestal de komende weken te volgen.

Door Paul Gutter - 6-1-2017, 16:56 (Update 6-1-2017, 16:57)

