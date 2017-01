Modelbouwmarathon in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Sociaal-cultureel centrum ’t Stadsplein in Bovenkarspel is zaterdag de hele dag het podium voor de 12-uurs modelbouwmarathon.

Door Paul Gutter - 6-1-2017, 16:50 (Update 6-1-2017, 16:50)

Van 9 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds bouwen zo’n 19 enthousiastelingen aan uiteenlopende plastic schaalmodellen. Variërend van historische schepen tot vliegtuigen en auto’s, van pure science fiction zoals het ruimteschip de U.S.S. Enterprise uit de serie ’Star Trek’ tot hedendaagse modellen van NASA-raketten.

De modelbouwers lijmen de modellen in elkaar en maken gebruik van de airbrush-techniek om een zo mooi en origineel mogelijk effect te krijgen. De entree is gratis en iedereen is welkom. Meebouwen kan tegen een vergoeding.

Het is de vierde keer dat de marathon in ’t Stadsplein gehouden wordt. In 2014 werd zelfs het klokje rond gebouwd. ,,Maar daarvoor was de animo aanzienlijk lager. Zelf heb ik ook gemerkt dat 12 uur een stuk prettiger is’’, zegt organisator Matt Stewart.

Iedereen is welkom om te komen kijken. Meebouwen kan ook, er zijn al starterskits vanaf 5 euro. Wat Stewart zelf gaat bouwen? ,,Ik heb keuze uit twaalf pakketten, maar waarschijnlijk een Stanley Steamer. Een auto die loopt op stoom uit 1909. Het bouwpakket zelf komt uit 1961, dus dat is ook al een oudje.’’