Opkalefateren Halve Maen nog hele klus

Foto Theo Groot Schipper Bram Nijenhuis bij het houtwerk bij de boeg dat moet worden vervangen. Onder de geboorde inspectiegaten. Bekijk Fotoserie

ENKHUIZEN - Onttakeld ligt-ie er bij, De Halve Maen. Na zijn toernee langs de VOC-steden is de replica van het VOC-schip met afgetopte masten weer naar Enkhuizen gekomen, dit keer om met name de boeg te reviseren.

Door Theo Groot - 6-1-2017, 19:00 (Update 6-1-2017, 19:08)

Het is een oplossing voor de kortere termijn. Het schip, nog tot 2020 in bruikleen varend onder de vlag van het Westfries Museum in Hoorn, zal voor de langere termijn op den duur een ingrijpender en tijdrovende reparatie nodig hebben, meent schipper Bram Nijenhuis.

Bij de...