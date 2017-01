Albert-Jan Sluis, de man naar wie iedereen luistert

Foto Marcel Rob Albert-Jan Sluis in zijn opnamekamer, thuis in de Grote Waal. ,,Een radiocommercial voor een bedrijf dat iets in de aanbieding heeft, doe je bijna schreeuwend.’’

HOORN - De naam Albert-Jan Sluis doet misschien niet direct een belletje rinkelen. Maar je moet wel heel erg je best doen om de stem van de 40-jarige Hoornaar te ontwijken. Hij spreekt reclames in voor radio en tv, doet voice-overs en is te horen als diskjockey bij 100% NL en Radio 10. Zelfs bij een belletje naar de Huisvuilcentrale (HVC) stuit je op zijn warme stemgeluid. Een verhaal aan de hand van steekwoorden over geheimzinnige opdrachten, stembanden, plat West-Fries en radiomaken. ,,Je moet vooral weten wanneer je je bek moet houden.’’

Door Jeroen Haarsmaj.haarsma@hollandmediacombinatie.nl - 7-1-2017, 8:00 (Update 7-1-2017, 8:00)