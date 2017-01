Vraagtekens blijven na fatale brand

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Een medewerkster van de Dierenambulance brengt een doos met het gevonden hondje naar de auto. Bekijk Fotoserie

HOORN - Een etmaal na de fatale brand aan de Schepenen is nog niets concreets bekend over de oorzaak. Ook de identiteit van het stoffelijk overschot, dat waarschijnlijk van de enige bewoonster van Schepenen 16 is, is nog niet officieel vastgesteld.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 14:16 (Update 6-1-2017, 14:54)

Vrijdagmiddag is het lichaam geborgen uit de totaal uitgebrande tussenwoning, met assistentie van de hoogwerker van de brandweer. Het lag daar op een slaapkamer op de bovenste verdieping, met ernaast een van de twee hondjes. Het andere is niet gevonden.

