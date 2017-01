Kampioenen Medemblik in de spotlights

MEDEMBLIK - Het is een mooie traditie tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Medemblik. De Nederlands kampioenen van het afgelopen jaar komen op het podium. En dat waren er in 2016 weer heel veel.

Wielrenster Tessa Neefjes, streetdancer Aryan Koning, judoka Melle van der Ham, biljarters Jordy Jong en Cees Pijper, karters Mike van Vugt en Riley Schut, kunstschaatsster Michelle Dubbeld, skaters/schaatsers Irene Schouten, Joep Kalverdijk, Rick Schipper, Gert-Jan van Diepen, Jordy van Workum en Janno Botman, Jiu jitsuers Romée Paardekooper, Nienke Pronk, Eady Roelandschap, Job Weel, Liv Beezemer, Fenoo Uijldert, Floyd Knijn, Isaak Weel en Jochem Bos en de B1 en A1 van SEW handbal plus Europees Kampioen rolstoelhandbal Robbert Appelman. Gisteren kregen ze nog weer eens een verdiend applaus op het podium in sporthal De Muiter.

Burgemeester Frank Streng kon melden dat Medemblik het afgelopen jaar in inwonertal is gegroeid, van 43.725 naar 44.056 inwoners. Hij roemde de inzet van hulpverleners. ,,Ik maak een diepe buiging voor jullie. Politiemensen, ambulancepersoneel, vrijwilligers van de brandweer en de KNRM. De afgelopen dagen is jullie inzet weer nadrukkelijk gebleken.’’ Hij roemde de betrokkenheid van de inwoners. ,,Ondanks de verschillen per kern overheerst er trots op wie wij zijn en waar we voor staan.’’ Tenslotte bedankte Streng alle vrijwilligers en mantelzorgers. ,,Uw inzet is onmisbaar.’’