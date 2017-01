Burgemeester Pijl: ’Oor voor elkaar in Drechterland’

OOSTERLEEK - „Heb oor voor elkaar.” Dat was de belangrijkste boodschap die burgemeester Michiel Pijl van Drechterland zijn burgers donderdagavond wilde meegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie in het kerkje van Oosterleek.

Door Paul Gutter - 5-1-2017, 22:13 (Update 5-1-2017, 22:13)

Want dat is belangrijk in een tijd van social media, waarin iedereen zijn eigen omroep is en voortdurend bevestigd wordt in zijn of haar eigen mening. En waarin het gat tussen verschillende bevolkingsgroepen, maar ook tussen burgers en overheid, steeds groter dreigt te worden. Dat het ook anders kan, bewijzen de acht...