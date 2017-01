Buurman uitgebrande pand wist al snel dat het mis was

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Bekijk Fotoserie

HOORN - Bij een felle uitslaande brand in een tussenwoning aan de Schepenen is donderdagmiddag een persoon omgekomen, naar alle waarschijnlijkheid de vrouw die daar alleen woonde.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 5-1-2017, 18:24 (Update 5-1-2017, 18:24)

De oorzaak is nog onbekend. De woning op Schepenen 16 is volledig uitgebrand en ook de woningen er naast hebben brand-, rook- en waterschade opgelopen. De bewoners hiervan zijn via mensen van Salvage, die namens de verzekeraars de eerste opvang na brand verzorgt, voorzien van eten en vervangend onderdak.

De brand werd rond twee uur ontdekt...