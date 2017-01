Hoorn verstrekt subsidie aan energiezuinige huiseigenaren

Inwoners van de gemeente Hoorn die hun huis energiezuinig willen maken met bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie, kunnen vanaf 15 januari hiervoor een lening of subsidie aanvragen. Ook voor duurzame initiatieven van bedrijven, stichtingen en verenigingen is er geld beschikbaar.

Door Van onze verslaggever - 6-1-2017, 8:30 (Update 6-1-2017, 8:30)

Deze tegemoetkoming is alleen voor woningeigenaren uit de gemeente Hoorn die denken aan energiebesparende maatregelen als dak-, vloer-, bodem-, spouwmuur- en paneelisolatie, HR++ glas, groene daken, warmtepompen en zonnepanelen. De gemeente geeft aan dat de aanvraag voor aanvang van de werkzaamheden moet worden gedaan.

Maximum

Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag is tien procent van de gemaakte kosten met een maximum van vijfhonderd euro per huishouden. Neemt een huiseigenaar twee maatregelen tegelijk, dan ontvangt hij vijftien procent met een maximum van 750 euro.

Lening

Woningeigenaren of verenigingen van eigenaren kunnen daarnaast tegen een gunstig tarief geld lenen om te bezuinigen op energie. Hier is in totaal 250.000 beschikbaar voor gesteld. Particuliere woningeigenaren kunnen tot maximaal 25.000 euro lenen. Voor verenigingen van eigenaren geldt een maximum van 100.000 euro.

Aanvragen voor een lening kan nu al. De aanvragen voor subsidie kunnen vanaf zondag 15 januari worden ingediend. Meer informatie: www.puurhoorn.nl