Waar blijft de zonneweide in Midwoud toch?

MIDWOUD - Waar blijft toch de zonneweide in Midwoud? D66 wil weten hoe het zit.

Door Van onze verslaggeefster - 5-1-2017, 17:58 (Update 5-1-2017, 18:11)

In 2014 tekende het bedrijf Stap in de Zon een intentieovereenkomst voor de aanleg van de zonneweide van tien hectare met in totaal 32.000 zonnepanelen, maar bijna drie jaar later is het nog doodstil rond het plan.

Stap in de Zon heeft intussen de stekker getrokken uit een in Almelo geplande zonneweide, maar volgens wethouder Hans Tigges zijn de plannen voor Midwoud nog springlevend. ,,Ik heb kortgeleden nog een gesprek gehad met Stap in de Zon. We gaan het op een iets andere manier doen, dat vergt even tijd.’’ Tigges verwacht binnenkort meer te kunnen melden over de zonneweide.