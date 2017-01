Tuinder die bedrijf zag afbranden: ’We hebben elkaar nog’

Archieffoto DNP.NU

ANDIJK - Jaap en Alie Jonkman zaten op oudejaarsavond aan de oliebollen. De kleinkinderen waren er, ze deden een spelletje. De gezellig avond werd ruw verstoord door een brand in hun bedrijf naast het huis.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 5-1-2017, 17:56 (Update 5-1-2017, 18:14)

,,We hoorden rare geluiden en ik ging eens kijken wat er aan de hand was’’, blikt Jaap Jonkman terug. ,,Toen was het al heel ver heen. Ik heb nog een auto en een trekker weggereden, maar verder was er geen redden aan.’’

Jaap en Alie begonnen na de...