Maak van de N23 snelweg

HOOGKARSPEL - De gemeenten in West-Friesland hebben een nieuwe lobby om de regio beter bereikbaar te maken. Het idee is om in de toekomst van de Westfrisiaweg een officiële snelweg te maken.

Door Martin Menger - 5-1-2017, 19:46 (Update 5-1-2017, 19:46)

Dat zou betekenen dat wat nu de N23 is, straks als de A23 op de begroting van het ministerie van infrastructuur en milieu prijkt.

Het gaat de gemeentebesturen dan vooral om de vraag wat er over ruim tien jaar nodig zal zijn om de hele Noordkop bereikbaar te houden.

Ambitie

Volgens de Drechterlandse...