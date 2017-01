Tulpenbroeiers draaien klok even terug op Broekerveiling

jjfoto.nl / Jan Jong Een bijzonder tafereel in de Broekerveiling. West-Friese tulpen gaan per schuit naar de veiling klok.

BROEK OP LANGEDIJK - Tulpen op een koolvlet, ouderwets naar binnen gekloet op de Broekerveiling. Dat is een heel bijzonder gezicht.

Door Coen van de Luytgaarden - 5-1-2017, 17:25 (Update 5-1-2017, 18:15)

Donderdagmiddag speelde dit unieke tafereeltje zich af tijdens de klantendag van Tulips4all. Dat is een samenwerkingsverband van een dertigtal West-Friese tulpenbroeiers die hun oogst via de veiling Flora Holland in de markt zetten. De klantcontactdag geldt eveneens als de officieuze aftrap van het tulpenseizoen dat reeds in januari begint dankzij de tulpenbroeierij.

,,Nu de productie goed op gang komt, merk je ook...