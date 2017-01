Lichaam gevonden in uitgebrande woning in Hoorn

Foto: DNP.NU

HOORN - In de uitgebrande woning aan de Schepenen in Hoorn is donderdag een stoffelijk overschot gevonden. Dat meldt de Veiligheidsregio.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 17:07 (Update 5-1-2017, 17:09)

Identificatie van het slachtoffer moet nog plaatsvinden. Maar vermoedelijk gaat het om de bewoonster van het pand.

