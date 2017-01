Hoorns wethouder Bashara: ’We zijn nog in gesprek over touringcarverbod’

Foto aangeleverd Overlast van bussen op het Visserseiland is verleden tijd, als het inrijverbod dat het college nu voorstelt werkelijkheid wordt.

HOORN - Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn reageert niet met een concreet aanbod naar aanleiding van de boosheid van Events Holland en op directeur Stuijfbergen van het museum van de 20 eeuw. Zij overwegen omzetschade te claimen, omdat Hoorn de touringcars per 1 maart uit het centrum wil weren, zonder alternatieven aan te dragen, met bijbehorend budget.

Door Van onze verslaggever - 5-1-2017, 19:30 (Update 5-1-2017, 19:30)

Toch wil hij kwijt dat ,,Hoorn de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de meest aantrekkelijke havens voor de riviercruisevaart. Die populariteit en aantrekkingskracht heeft veel positieve kanten, maar ook een keerzijde. We hebben de afgelopen jaren allemaal kunnen zien hoe een klein probleem groot werd; bewoners, de gemeente, maar ook rederijen, busmaatschappijen en tourgidsen."

Hij vervolgt: ,,Onze historische binnenstad is niet gebouwd op deze aantallen touringcars. De rekening ging naar de bewoners en ook naar de gemeente. Aan ons de opdracht om tot een betere balans te komen tussen de belangen van bewoners en die van de riviercruisevaart en toeristisch-recreatieve ondernemers in de stad.”

In gesprek

„Als er het komende jaar minder schepen en dus ook minder bussen naar Hoorn komen, dan is dat al een eerste resultaat van ons besluit. Zonder touringcarverbod, geen oplossing. Dat de markt in de basis zijn eigen probleem moet oplossen is voor iedereen vanzelfsprekend. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd, er hebben al veel constructieve gesprekken plaatsgevonden en we zijn ook nog steeds volop in gesprek.”