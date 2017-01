Hoorn verstrekt subsidie aan energiezuinige huiseigenaren

HOORN - Inwoners van de gemeente Hoorn die hun huis energiezuinig willen maken met bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie, kunnen vanaf 15 januari hiervoor een lening of subsidie aanvragen. Ook voor duurzame initiatieven van bedrijven, stichtingen en verenigingen is er geld beschikbaar.

Door Robbert Daalder - 5-1-2017, 16:50 (Update 5-1-2017, 16:50)

Deze tegemoetkoming is alleen voor woningeigenaren uit de gemeente Hoorn die denken aan energiebesparende maatregelen als dak-, vloer-, bodem-, spouwmuur- en paneelisolatie, HR++ glas, groene daken, warmtepompen en zonnepanelen. De gemeente geeft aan dat de aanvraag voor aanvang van de werkzaamheden...