Andy Oppong (27) nieuwe tienerwerker Enkhuizen

Foto Welwonen Even uitblazen van de verhuizing. Rechts de nieuwe tienerwerker Andy Oppong: ,,Ik ben hier voor Jantje en Pietje, maar zeker ook voor Achmed en Ali.’’

ENKHUIZEN - Als iemand weet hoe hangjongeren zich voelen, dan is het Andy Oppong (27) wel. De nieuwe tienerwerker van Welwonen in Enkhuizen beleefde zelf een probleemjeugd in Heemskerk, maar wist zich daar met succes aan te ontworstelen. ,,Het belangrijkste is vertrouwen. Ik was aan de elementen overgeleverd, maar het is goed gekomen. Dat lukt andere jongeren ook.’’

Door Paul Gutter - 5-1-2017, 16:40 (Update 5-1-2017, 16:41)

Andy Oppong valt met zijn neus in de boter. Op zijn eerste werkdag in Enkhuizen moet hij al meteen verhuizen. Intern weliswaar. Het tienerhonk...