Tweeling geboren in Schootsveld Enkhuizen

Foto gemeente Enkhuizen De heideschaapjestweeling en hun moeder.

ENKHUIZEN - Het Schootsveld in Enkhuizen is een attractie rijker. De kudde Drentse heideschapen die hier loopt te grazen is deze week uitgebreid met een heuse tweeling.

Door Paul Gutter - 5-1-2017, 16:37 (Update 5-1-2017, 16:37)

,,Het is wel erg vroeg in het seizoen, maar toch echt waar’’, zegt gemeentewoordvoerster Jade Koster. Het duo werd donderdagmiddag voor het eerst opgemerkt en verkeert in blakende gezondheid. ,,Ook de moeder maakt het goed’’, lacht Koster.

En om ongeruste burgers meteen vóór te zijn: ,,Contact met experts leert dat de kou geen kwaad kan en dat de lammetjes heel erg goed tegen dit weer kunnen.’’

Vanzelfsprekend houdt de gemeente de dieren wel goed in de gaten. ,,Bij een dik pak sneeuw worden de beestjes geëvacueerd. Maar voor nu is dat absoluut niet nodig.’’