Vijfde editie DW@Night in café De Paus

LUTJEBROEK - Café de Paus in Lutjebroek en Dirk de Wit Mode uit Bovenkarspel verzorgen zaterdagavond de vijfde editie van DW@Night.

Door Paul Gutter - 5-1-2017, 16:36 (Update 5-1-2017, 16:36)

De uitbaters van De Paus zijn blij dat het succesvolle feest neerstrijkt in hun café. John Kok: ,,DW@Night is een concept dat 5 jaar geleden in het leven is geroepen door Dirk de Wit, om een leuke uitgaansavond voor hun doelgroep te organiseren. Steeds op een andere locatie. Deze vijfde editie wordt de grootste qua omvang en ik denk dat dit...